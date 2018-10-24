Başkan Atilla: "Yaptığımız projelerle kadınlara destek sunuyoruz"

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Başkanı Reyhan Aktar ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Yaptığımız projelerle kadınlara destek sunuyoruz" dedi.

Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Reyhan Aktar ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Aktar ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Atilla ile makamında bir süre görüştü. Başkan Atilla, kadın politikalarına Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiklerini belirterek, "Projelerimizi yaparken halkımızın tüm kesiminin beklentilerine göre hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların yanındayız. Yaptığımız projelerle kadınlara destek sunuyoruz. Dezavantajlı bölgelerde bulunan 3 yaşam merkezimizde mesleki eğitim kurslarımızın yanı sıra mahallenin çamaşırları yıkanıyor. El emeği ürünlerin sergilendiği 2 büfemiz var. Hanımların misafirlerini ağırladığı Sümerpark'ın içinde 'Bizim Mekan' çay ve kahve ikramımızla hizmetinizdedir. Koşuyolu Parkında kadınlarımızın görüşünü de alarak oluşturduğumuz ve içinde kütüphane, spor merkezi, mesleki kursların yer aldığı ‘Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi' aktif olarak hizmet veriyor. Bu merkezlerin tamamında bağımlılık çocuk ihmal, istismar, etkili iletişim ve sağlık konularında eğitim verilmektedir” dedi.

Aktar ise, Başkan Atilla'ya kadın projelerine verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.