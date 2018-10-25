Başkan Atilla: "Yerelde üretilen ürünlerin kullanılmasını destekliyoruz"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hizmetlerimizde yerelde üretilen ürünlerin kullanılmasını destekliyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti. Başkan Atilla, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. OSB yönetim binasında gerçekleşen görüşmede Odabaşı, Başkan Atilla'ya çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sanayi ve ekonominin şehrimizde gelişmesi için Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Atilla, "Hükümetimizin ekonomi politikası kapsamında hizmetlerimizde yerelde üretilen ürünlerin kullanılmasını destekliyoruz. Diyarbakır'ımızın üretim merkezi olması için birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Atilla daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri gezdi, işadamları ve işçilerle sohbet etti.