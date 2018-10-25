İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atilla: "Yerelde üretilen ürünlerin kullanılmasını destekliyoruz"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hizmetlerimizde yerelde üretilen ürünlerin kullanılmasını destekliyoruz" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hizmetlerimizde yerelde üretilen ürünlerin kullanılmasını destekliyoruz" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti. Başkan Atilla, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. OSB yönetim binasında gerçekleşen görüşmede Odabaşı, Başkan Atilla'ya çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sanayi ve ekonominin şehrimizde gelişmesi için Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Atilla, "Hükümetimizin ekonomi politikası kapsamında hizmetlerimizde yerelde üretilen ürünlerin kullanılmasını destekliyoruz. Diyarbakır'ımızın üretim merkezi olması için birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.


Başkan Atilla daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri gezdi, işadamları ve işçilerle sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.