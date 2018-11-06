Başkan Atilla'dan Bağlar Kaymakamlığı'na ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ataması yapılan Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kayseri İncesu Kaymakamlığından Bağlar Kaymakamlığı görevine atanan Barış Demirtaş'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makam odasında bir süre görüşen Başkan Atilla ve Demirtaş, istişarede bulundu. Başkan Atilla yeni görevinde Demirtaş'a başarılar diledi, Demirtaş ise Başkan Atilla'ya teşekkür etti.