Başkan Atilla’dan Çınar ve Bismil’e çıkarma

Çınar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır ve ilçelerine hizmet etmek için buradayız" dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, ilçe ziyaretlerinde bulunup esnaf ve vatandaşların sorunlarını yerinde inceliyor. Çınar ilçesini ziyaret eden Başkan Atilla, Kaymakam Selami Kaya’yla görüştü, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlçe merkezini ziyaret eden Başkan Atilla, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini soran Başkan Atilla, halkın fikirlerini önemsediklerini söyledi. Halk odaklı çalıştıklarının altını çizen Başkan Atilla, "Kent genelinde ve ilçelerde alt yapı, ulaşım, çevre aydınlatılması ve birçok konuda hizmetlerimiz devam ediyor. Merkez ilçe ve dış ilçelerimizde otobüs seferlerimiz sürüyor ve artırmaya devam edeceğiz. Kent geneline 800 bin ton sıcak asfalt ile kırsal mahalle yollarımıza 800 kilometre asfalt sathi kaplama ve 400 kilometre sıcak asfalt döküyoruz. Fen işlerimizi de bir sanat çerçevesinde yapıyoruz. Diyarbakır ve ilçelerine hizmet etmek için buradayız" dedi.

"Hemşehrilerimizi birebir dinliyoruz"

Çınar ilçesinde esnaf ve vatandaşlara faydalı olacak hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızla toplantılar düzenlemeye devam ederek mahallerimizin eksikleri ne diye soruyor ve ilgili birimlerimize eksiklerin giderilmesi için anında talimat veriyoruz. Daha iyi bir Çınar için sokaklarda hemşehrilerimizi birebir dinleyerek gönlümüzün en değerli yerinde olan esnaf ve vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek bizim en önemli borcumuzdur. Daha iyi bir Çınar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çınar ilçemize 100 km sathi kaplama, 35 km sıcak asfalt yol, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

Vatandaşlar ise Başkan Atilla’ya gösterdiği ilgi, ziyaret ve Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bismil’de vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Çınar ilçesinin ardından Bismil ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, "Bismil için var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bismil ilçesine giden Başkan Atilla, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel’le görüşüp ilçede devam eden hizmetlerle ile ilgili istişarede bulundu. Ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe merkezinde bir kıraathane de esnaf ve vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Atilla, daima esnaf ve vatandaşın fikir ve önerilerine önem verdikleri söyledi. Bismil ilçesine alt yapı, yol ve sosyal alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Atilla, "Devletimizin imkanları ve belediyemizin kaynaklarını il ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hizmeti için kullanmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini de dikkate alarak hizmetlerimizi ve projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Bismil için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Atilla, daha sonra yapımı devam eden Bismil İlçe Otogarını inceledi, yetkili birim amirlerinden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.