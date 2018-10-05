Başkan Atilla'dan DTSO'ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Atilla, DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü. Görüşmede, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve şehrimizin ekonomik kalkınması konularında istişarede bulunuldu.