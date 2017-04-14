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14 Nisan 2017 11:23

Başkan Atilla’dan hizmet birimlerine denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesinde bulunan Zabıta Amirliği ve İtfaiye Gurubunda incelemelerde bulundu.

Başkan Atilla’dan hizmet birimlerine denetim

14 Nisan 2017 11:23


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin hizmet birimlerini denetlemeye devam ediyor. Başkan Atilla, Bağlar ilçesi Kantar Kavşağında bulunan Zabıta Kantar Amirliği, İtfaiye Daire Başkanlığı Bağlar Gurubu ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ait araçların bulunduğu alanlarda inceleme yaptı. Birimleri denetleyen Başkan Atilla, çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. Başkan Atilla, denetim sırasında birimlerde çalışan personellerle bir süre sohbet etti. Başkan Atilla, 112 Acil İstasyonunu da ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.




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