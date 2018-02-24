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24 Şubat 2018 10:08

Başkan Atilla’dan Lice ilçesine ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Atilla’dan Lice ilçesine ziyaret

24 Şubat 2018 10:08

Atilla, Başkan Başak ile birlikte Lice ilçesinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Lice Belediye Başkanı Sinan Başak ve belediye yetkilileri ile birlikte ilçede yapımı devam eden Meydan Prestij projesi, kapalı pazar, yas evi, mezarlık yenileme, köy grup yol çalışmaları ve ilçe de yapılacak olan gençlik merkezi, makine ikmal binası, otogar projesini inceledi. Meydan Prestij projesini incelerken ilçe esnafını ziyaret eden Başkan Atilla ve Başkan Başak’a halk yoğun ilgi gösterdi. Yolda yürürken vatandaşlarla selamlaşan Başkan Atilla, belediye hizmetlerine ilişkin vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.


Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Atilla ve Başak, çocuklara oyuncak dağıttı.




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