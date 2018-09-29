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Başkan Atilla'dan müftülüğe ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ı makamında ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ı makamında ziyaret etti.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Müftülüğünü ziyaret etti. Başkan Atilla, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Müftü Yardımcısı ve Kayapınar İlçe Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, İl Müftü Yardımcıları Nihat Koç, Abdullah Işık ve Sur İlçe Müftüsü Ismail Fakirullaoğlu ile müftülük makam odasında bir süre görüştü.


Ziyaret nedeniyle Karabayır Başkan Atilla'ya teşekkür ederken, Başkan Atilla ise Karabayır'a çalışmalarında başarılar diledi.

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