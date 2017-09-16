Başkan Atilla’dan Sur’a ziyaret

Ali Paşa, Abdal Dede mahalleleri ve Mardin Kapı’da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla’ya halk yoğun ilgi gösterdi. Yolda yürürken vatandaşlarla selamlaşan Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine ilişkin vatandaşlarla istişarede bulundu, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Atilla, talepleri dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Atilla, evlerinin önünde oturan mahalle sakinleriyle sohbet etti. Başkan Atilla’nın şehrin her noktasını ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, “Cumali başkanımız bizden biri, hemşerileriyle yakından ilgileniyor. Bizleri gönülden dinleyen Başkanımız, vatandaşların sorunlarına hızlıca çözüm buluyor. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret için Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Atilla ise şehrin her noktasına hizmet götürmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bizler Diyarbakır’ın her köşesinin daha yaşanılabilir olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hemşerilerimin başımın gözümün üstünde yeri var. Vatandaşlarımızla beraber yönettiğimiz şehrimizi nasıl daha güzel bir hale getirebiliriz diye istişarede bulunuyoruz. Halkımız hizmetlerin en kalitelisine layıktır. Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı, çevre düzenlemesi, asfalt ve yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Kadim şehrimizin mübarek halkına hizmet etmek bizim için onurdur. Halkımız mahallelerinde Belediyemizin bütün imkanlarından en iyi şekilde faydalanması için tüm ekiplerimizle beraber çalışıyoruz. Şehrimize sahip çıkıyoruz ve devletin tüm imkanlarını vatandaşlarımıza seferber ediyoruz."

Başkan Atilla, daha sonra tarihi Cemil Paşa Konağı’nda incelemelerde bulunup, birim amirlerinden bilgi aldı.