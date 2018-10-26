İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atilla'nın STK ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle istişare amacıyla yaptığı ziyaretlerine devam ediyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili farklı görüşleri ve talepleri dinlemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeye devam ediyor. Başkan Atilla, bu kapsamda Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Diyarbakır Şubesi, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD), Diyarbakır Girişimci İş Kadınları Derneği (DİGİKAD) temsilcileriyle bir araya gelerek istişarede bulundu.


Başkan Atilla, ilk önce Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin Oğulmuş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve kentteki ekonomik gelişmeler değerlendirildi. Başkan Atilla, ardından Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Başkanı Ferda Cemiloğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek kentte yürütülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Diyarbakır Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Duran ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret eden Başkan Atilla, taleplerini dinledi, istişarede bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.