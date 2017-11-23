Başkan Balcı, fidan ve mevsimlik çiçek projesi çalışmalarını denetledi

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, park ve bahçelerde kullanılmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan 500 bin adet fidan ve 2 milyon mevsimlik çiçek üretim çalışmalarını inceledi. Balcı, ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü ile belediye park ve bahçeler müdürlüğü personelleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balcı, kısa süre önce başlatılan çalışmaların planlanan şekilde devam ediyor olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen personellere teşekkür etti.