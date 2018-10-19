Başkan Balcı, tamamlanan konferans salonunun inceledi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, belediye tarafından yapılan ve Mevlana İlkokulundaki öğrencilerin kullanımına sunulan konferans salonunda incelemelerde bulundu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, belediye tarafından Mevlana İlkokulunda yapılan konferans salonunda incelemelerde bulundu. Balcı, ilçede okulların bilim ve sanat koridorlarının oluşturulması, 53 adet Z Kütüphane ve 500 bin kitap, 53 adet mescit yapımı, 20 adet voleybol-basketbol sahası, 10 adet halı saha, 2 adet gençlik merkezi, 2 adet yeni nesil kapalı spor salonu, okul tuvaletlerinin modernizasyonu ve benzeri birçok yatırım yaptıklarını ifade etti. Bu yatırımlar ile okullarda spor, bilgiye erişimin ve sosyalleşmenin altyapısını hazırlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını anlatan Balcı, okul ziyaretlerinde Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan tesisleri kullanan öğrencilerin mutluluğuna gördüğünü vurguladı.