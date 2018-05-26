Başkan Çelik, ADEM ve Halk Kütüphanesini inceledi

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Abdulkadir Çelik, ADEM ve Halk Kütüphanesini ziyaret etti. ADEM’de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Çelik, daha sonra Halk Kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi. Özellikle öğrenciler için yararlı olabilecek çalışmalara imza atmak istediklerini belirten Başkan Çelik, “Bugün burada öğrencilerimizi çalışma ortamında görmek bizi çok mutlu etti. Çocuklar bizim geleceğimiz yarınlarımıza ışık tutacak umutlarımızdır. Sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Kaymakamlık ve belediye olarak öğrencilerimize desteklerimiz her zaman devam edecektir" dedi.