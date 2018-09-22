Başkan Çelik, nikah kıydı

Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, cübbesini giyerek genç çiftin nikahını kıydı.

Lice İlçe Belediyesi V.H.K işletmeni Sait Bağır'ın kızı Zeynep Bağır ve Fatih Güner çifti şahitlerin ve davetlilerin katılımıyla nikah masasına oturdu. Çiftin nikahının kıyılmasının ardından Başkan Çelik, çiftin kuracakları yuvada sevginin eksik olmamasını diledi. Başkan Çelik, “Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok bağlanarak geçsin hayat boyu mutlu ve huzurlu yaşayın“ dedi.

Başkan Çelik, daha sonra evlilik cüzdanını gelin Zeynep Bağır'a teslim etti. Mutluluğa ilk adımını atan Zeynep ve Fatih çifti bugünün heyecanını, mutluluğunu dile getirirken, bu güzel anıya imza atan Başkan Çelik'e ve böylesine güzel günün şahitliğini yapanlara teşekkürlerini iletti.