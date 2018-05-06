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06 Mayıs 2018 12:27

Başkan Dülgeroğlu çalışmaları inceledi

Diyarbakır’ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Yeni Mahalle Lise Caddesi sokak sağlıklaştırma projesinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Dülgeroğlu çalışmaları inceledi

06 Mayıs 2018 12:27


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, “İlçemizin prestij merkezi haline gelecek olan Lise caddesinde ki çalışmaların bitimine çok az kaldı. Şu ana kadar ihtiyaca cevap veremeyen ve eskiyen 35 işyeri yıkılıp yeniden inşa edildi. Cadde, kaldırım ve meydan çalışmalarında sona gelindi. Prestij cadde projemizi peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarını tamamladıktan sonra vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Su, kanalizasyon alt yapıları ve elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları prestij cadde projemizin çalışmalarını yavaşlatmaya neden olduysa da gece gündüz çalışarak bir an önce bitirmeye gayret ediyoruz. Çok yakın bir zamanda projemizi tamamlayıp açılışını yapacağız. Şimdiden hizmetlerin en güzeline layık olan bu ilçenin değerli insanlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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