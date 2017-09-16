Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 11:09

Başkan Dülgeroğlu çocuk parkı çalışmalarını inceledi

Diyarbakır’ınİlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu inşaatı biten ve açılış için son hazırlıkları yapılan çocuk parkındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Dülgeroğlu çocuk parkı çalışmalarını inceledi

16 Eylül 2017 11:09


Kulp Belediyesince Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bin metrekarelik alana yapılan çocuk parkına giden Başkan Dülgeroğlu, açılış için son hazırlıkları yapılan parkta inceleme yaptı. Çocukların sevdiği karakterleri parkın duvarına yağlı boyayla resim eden resim öğretmenlerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Dülgeroğlu çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkürlerini ileten Başkan Dülgeroğlu, parkta bulunan çocuklarla ilgilenip bir süre sohbet etti.



Taziye evlerinin bakım onarımı yapıldı


Öte yandan Kulp Belediyesince 42 kırsal mahallede bulunan taziye evlerinin bakım onarımları yapılarak yeni ahşap sedirler, masa, sandalye ve sehpalar alındı. Taziye evi olmayan mahallelere ise taziye çadırları kuruldu.


Kulp Belediyesince taziye evi bulunmayan ilçeye bağlı kırsal mahalle ve mahallelere bağlı mezralarda yaşayan vatandaşların vefat durumlarında taziye için gelen misafirlerini daha rahat ve uygun bir şekilde ağırlamaları adına Çukurca, Karaorman, Aygün, Akçesır, Kayacık ve Karaorman mahalle muhtarlarına toplamda 7 adet taziye çadırı, 700 sandalye ve 350 adet sehpa verildi. Her bir taziye çadırının 50 metrekare olduğu ve içinde çay ocağı olacak şekilde hazırlandığı belirtildi. Her taziye çadırı için 100 sandalye ve 50 adet sehpa verildiğini dile getiren Kulp Belediyesi yetkilileri toplumun hassasiyet göstermiş olduğu bu konuda eksikliği olan hiçbir mahalle ve sokak kalmayacağını dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç