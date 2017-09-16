Başkan Dülgeroğlu çocuk parkı çalışmalarını inceledi

Kulp Belediyesince Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bin metrekarelik alana yapılan çocuk parkına giden Başkan Dülgeroğlu, açılış için son hazırlıkları yapılan parkta inceleme yaptı. Çocukların sevdiği karakterleri parkın duvarına yağlı boyayla resim eden resim öğretmenlerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Dülgeroğlu çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkürlerini ileten Başkan Dülgeroğlu, parkta bulunan çocuklarla ilgilenip bir süre sohbet etti.

Taziye evlerinin bakım onarımı yapıldı

Öte yandan Kulp Belediyesince 42 kırsal mahallede bulunan taziye evlerinin bakım onarımları yapılarak yeni ahşap sedirler, masa, sandalye ve sehpalar alındı. Taziye evi olmayan mahallelere ise taziye çadırları kuruldu.

Kulp Belediyesince taziye evi bulunmayan ilçeye bağlı kırsal mahalle ve mahallelere bağlı mezralarda yaşayan vatandaşların vefat durumlarında taziye için gelen misafirlerini daha rahat ve uygun bir şekilde ağırlamaları adına Çukurca, Karaorman, Aygün, Akçesır, Kayacık ve Karaorman mahalle muhtarlarına toplamda 7 adet taziye çadırı, 700 sandalye ve 350 adet sehpa verildi. Her bir taziye çadırının 50 metrekare olduğu ve içinde çay ocağı olacak şekilde hazırlandığı belirtildi. Her taziye çadırı için 100 sandalye ve 50 adet sehpa verildiğini dile getiren Kulp Belediyesi yetkilileri toplumun hassasiyet göstermiş olduğu bu konuda eksikliği olan hiçbir mahalle ve sokak kalmayacağını dile getirdi.