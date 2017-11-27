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27 Kasım 2017 14:31

Başkan Dülgeroğlu kan bağışında bulundu

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek vererek, kan bağışında bulundu.

Başkan Dülgeroğlu kan bağışında bulundu

27 Kasım 2017 14:31


Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, ilçeye gelen Kızılay’ın gezici kan toplama aracına gelerek, kan bağışında bulundu. Bir ünite kanın, 3 hastanın hayatını kurtarabilecek kadar önem taşıdığını söyleyen Dülgeroğlu, “Kan her zaman ihtiyaçtır. Bu konuda toplum olarak duyarlı olmalıyız. 18 ile 65 yaş arasındaki kadınlar 12 ay içinde 3 defa, erkekler ise 12 ay içinde en fazla 4 defa kan bağışında bulunabilir. Kan vermek sağlıktır çünkü İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermesi gerekir. Hem veren insanlar için, hem de verilen kanlardan faydalanacaklar için kan hayattır. Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekir. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan, vatandaşlarımıza, Kızılay’a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.


Kan bağışının bir insanlık görevi olduğuna vurgu yapan Kızılay Derneği Kulp Şube Başkanı Tahsin Zengin ise, "İlçemizde zaman zaman Kızılayımız tarafından kan bağışı kampanyaları yapılmakta. Bu yapılan kampanyalara destek olmak sağlıklı her bireyin en öncelikli görevi olmalıdır. İhtiyaç anında hepimize lazım olabilecek kan ihtiyacının tedarik edilmesi, yapacağımız bu kan bağışları ile mümkün olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle Kan verme kampanyamıza destek veren başta İlçe Kaymakamız Fatih Dülgeroğlu beye ve saygı değer Kulplulara teşekkür ediyorum. Toplanan bu kanlar inşallah ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşarak onların sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunur” diye konuştu.




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