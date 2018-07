Başkan Erdoğan’ın sözleri şehit ailelerini sevindirdi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir baba, bir ağabey olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz günü cumhurbaşkanlığı külliyesinde şehitleri anma programı çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna verdiği yemekte ’Her şehit ailesi ve her gazimiz benim öz kardeşim mesafesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım ve ona göre davranırım’ şeklindeki konuşmasını samimi, içten ve anlamlı bulduğunu belirten Ziya Sözen, "Bu konuşmadan dolayı bir şehit çocuğu olarak şahsım, şehit aileleri ve gazileri temsil eden bir konfederasyonun genel başkanı olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına cumhurbaşkanımıza çok teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti devleti yöneticileri tarafından bugüne kadar en üst perdeden şehit aileleri ve gazilerimize söylenmiş en önemli en anlamlı sözlerdir. Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı sözleri şehit ailelerimize, gazilerimize ne kadar değer verdiğinin kanıtıdır. Cumhurbaşkanımızın bu sözleri söylemesinin temel amacının Türkiye’deki başta devleti yöneten bütün bürokratlara, bütün yöneticilere ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşına ’Ben cumhurbaşkanı olarak şehit ailelerimize ve gazilerimize değer veriyorum sizlerde değer vermelisiniz’ şeklinde bilinçli bir şekilde verilmiş anlam yüklü bir mesaj olarak görüyoruz. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak Cumhurbaşkanımızın bu anlam yüklü mesajına karşı, bizlerde Cumhurbaşkanımızı bir baba, bir ağabey olarak gördüğümüzü ve bundan sonrada görmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın biz şehit ailelerini ve gazileri kendi öz kardeşi gibi görmesinden onur, gurur, mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dedi.

"Vatan için can vermeye hazırız"

Şehitler gibi kendilerinin de bu vatan için can vermeye hazır olduklarını belirten Ziya Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın bu sözleri evlat acısı, baba acısı, kardeş acısı, eş acısı, torun acısı çeken bütün şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin yüreğime su serpmiş; bizlerin acılarının bir nebze olsun hafiflemesine sebep olmuştur. Biz şehit ailelerine ve gazilere bu duygu yüklü sözleri söyleyen Cumhurbaşkanımız bilmelidir ki; yakınlarını bu kutsal vatan toprakları için şehit veren bizler vatanımızın bölünmemesi için bayrağımızın göklerden inmemesi için, minarelerde ezanımızın susmaması için kendimizde şehit olmaya ve gazi olmaya hazırız. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri, gazilerimizin uğruna uzuvlarını kaybettikleri mukaddes değerlerimizin korunması için dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı ifadeleri karşısında biz şehit aileleri ve gazilere düşen şehitlerimizin ruhlarını incitecek, onların aziz hatıralarına gölge düşürecek her türlü yaklaşımdan söz ve eylemlerden kaçınmalı, şehitlerimize yaraşır bir şekilde davranmalıyız. Şehitlik ve gazilik mertebesine leke getirecek hal ve hareketlerden kaçınmalıyız. Her yönüyle toplumun örnek alması gereken kişiler olmak için azami gayret göstermeliyiz. Böyle davrandığımız müddetçe Cumhurbaşkanımız gibi bütün devlet büyüklerimizin bürokratlarımız ve vatandaşlarımız şehit aileleri olarak bizleri ve gazilerimizi baş tacı edeceklerine olan inancımız tamdır” dedi.