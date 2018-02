Başkan Gülenç, halkla birlikte olmaya devam ediyor

Başkan Gülenç, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile birlikte Türkmenhacı Mahallesi’nde Cemevi Dedesi Hasan Dede’nin vefat eden kuzeninin taziyesine katılıp, kaza sonucunda vefat eden 12 yaşındaki çocuğun ailesini ziyaret etti. Gülenç, Nusaybin’de şehit olan İbrahim Akdemir’in babasını Mehmet Akdemir ile de bir araya geldi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Mehmet Akdemir,“Devletimizin ve sizlerin biz şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanında yer aldığını bilmek bizleri onurlandırmaktadır” dedi.

Şehit ailelerinin her an emrinde olduğunu söyleyen Başkan Gülenç ise, “Şehit ailelerimizin her an emrinde ve her an yanlarındayız. Şehit ailelerimiz bizlerin en onurlu emanetleridir. Onları her zaman başımızın üzerinde taşıyoruz. Bizler aziz şehitlerimizin büyük fedakarlıkları sayesinde ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyoruz” dedi.

Başkan Gülenç ve beraberindekiler daha sonra ziyaretler kapsamında Türkmenhacı İlköğretim okulunu ziyaret ederek okul müdüründen bilgi aldı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Gülenç öğrencilere başarılar diledi.