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23 Aralık 2017 12:01

Başkan Gülenç ilk öğrenci kafilesini Çanakkale’ye uğurladı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye Başkanı Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak tarafından İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında ilk kafilede bulunan 66 öğrenci Çanakkale’ye uğurlandı.

Başkan Gülenç ilk öğrenci kafilesini Çanakkale’ye uğurladı

23 Aralık 2017 12:01


İçişleri Bakanlığı himayesinde Diyarbakır Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında maddi durumundan dolayı daha önce il dışına çıkmamış olan başarılı öğrenciler, Çanakkale’ye uğurlandı. Bu kapsamda Diyarbakır Havalimanında düzenlenen uğurlama töreni ile Çanakkale’ye gönderildi. Havalimanında öğrencilerle sohbet eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, il dışına çıkan öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekti. Uğurlama töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Gülenç, ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında ilk kafileyi Çanakkale’ye uğurladıklarını belirterek, "Yaklaşık 190 öğrencimizi idarecilerimiz ile birlikte uğurlayacağız. Çocuklarımızı heyecanlı ve mutlu gördük. Çocuklarımız neredeyse ilk kez uçağa binme ve Çanakkale’ye gitme imkanı buluyor. Gittikleri yerlerde valiliklerimiz kendilerine çok güzel programlar hazırladılar" dedi.


Projenin İçişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştiğini ifade eden Başkan Gülenç, gezi kapsamında öğrencilerin tarihi yerleri gezeceklerini dile getirdi. Başkan Gülenç, "Çocuklar, Çanakkale şehitliklerini gezme imkanı bulacak. Gezi kapsamında kendi akranlarıyla bir araya gelip yeni arkadaşlıklar edinecekler. Çocuklarımız adına Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve projenin uygulayıcısı olan İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Yıl içerisinde Biz Anadoluyuz projesi kapsamında öğrenci sayımız 192’i bulacak" şeklinde konuştu.


Öğrencilerden Abdullah Özdemir de proje kapsamında yapacakları gezinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çanakkale’de şehitliği ziyaret edeceklerini dile getiren Özdemir, "Atalarımızın, dedelerimizin şehit olduğu yerleri göreceğiz, ne gibi mücadeleler verdiklerini inceleyeceğiz" dedi.


Özdemir, ilk defa uçağa bineceği için de çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Öğrencilerden Hatip Yetek ise Çanakkale’ye gittiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.


Uğurlama törenine Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Vural ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri katıldı.




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