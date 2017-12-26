Başkan Gülenç pazar esnafıyla bir araya geldi

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Belediye Yol Kontrol Sorumlusu Osman Avşar ile birlikte Pazartesi pazar esnafını ziyaret etti. Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Gülenç, esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Gülenç, “Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Pazarcı esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Gülenç, sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti. Sohbet ederek dertlerini dinleyen Gülenç’e pazar konusunda ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaf, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini de dile getirdi.