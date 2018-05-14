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14 Mayıs 2018 11:36

Başkan Gülenç şehit annelerini yalnız bırakmadı

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç beraberindeki heyet ile birlikte şehit annelerini ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Başkan Gülenç şehit annelerini yalnız bırakmadı

14 Mayıs 2018 11:36


Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Boyacıoğlu ve Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Alper Akçe ile birlikte ’Anneler Günü’ münasebetiyle şehit annelerini ziyaret ederek, şehit annelerinin ve ailelerinin dertleri ile dertlenip, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Başkan Gülenç, ilk ziyaretini geçtiğimiz günlerde Hatay Yayladağı ilçesinde şehit düşen İlhami Çelebi’nin annesine yaparak, şehit annesinin elini öpüp bir buket çiçek verdi. Başkan Gülenç ve beraberindeki heyet daha sonra Esentepe Mahallesinde ikamet eden şehit Erdal Yıldız’ın annesini ve Harmancık mahallesinde ikamet eden şehit Metin Koç’un annesini ziyaret etti. Şehit annelerinin elini öpüp, Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Gülenç, tüm şehitleri rahmetle ve şükranla andıklarını belirterek, "Her türlü övgünün, saygının ve fedakarlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyuyoruz. Vatan için canını verenlerin ulaştığı şehitlik mertebesi en yüksek makam. Şehit annelerinin acılarını aynı duygularla ortak olup, her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim" dedi.


Memnuniyetini dile getiren şehit anneleri ise Belediye Başkanı Turgay Gülenç’e gösterdiği vefadan dolayı teşekkür etti.




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