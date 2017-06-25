Başkan Gülenç, vatandaşlarla bayramlaştı

Protokol ile halkın bir araya geldiği bayramlaşma programına, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İlçe Jandama Komutanı Süleyman Yüzbaşı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Başkanları ve belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programında konuşan Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, “Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi ayakta tutan en büyük değerlerdir” dedi.

Daha sonra İlçe Emniyet müdürlüğü, İlçe Jandarma komutanlığı, Bismil Engeliler Derneği ve istasyon caddesinde gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Gülenç, bayram tebriki sırasında, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek, onların sorun ve taleplerini de dinledi. Gülenç, bayramlaşma ziyaretlerinde Bismilli modern, çağdaş, daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmek için çalışmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Gülenç, Ramazan ayında manevi iklimi yaşamanın sevincinin ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi. Bayramların yardımlaşma ve kaynaşma duygularının üst seviyeye çıktığı günler olduğunu belirten Gülenç, "Bayramlar, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin pekiştiği ve bizler için büyük önem arz eden günlerdir. Bayram vesilesiyle annelerimizi, babalarımızı, akrabalarımızı, dost ve büyüklerimizi unutmayalım, mutlaka bayramlaşalım. Rabbimden, bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa huzur, mutluluk ve hayır getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca bayram süresi boyunca belediye ekiplerinin görev başında olduğunu söyleyen Başkan Gülenç “ Vatandaşlarımıza, Ramazan Bayramı süresince hizmet vermeye devam edecek" ifadelerinde bulundu.