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10 Mayıs 2018 12:20

Başkan Gülenç’e ‘Yılın Bürokratı’ ödülü

Türkiye Altın Palmiye Ödülleri kapsamında başlatılan halk oylamasında “Yılın Bürokratı” ödülü unvanını kazanan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç Altın Palmiye Ödülünü İstanbul’da düzenlenen törenle aldı.

Başkan Gülenç’e ‘Yılın Bürokratı’ ödülü

10 Mayıs 2018 12:20


2 milyon 643 bin vatandaşın oylarıyla belirlediği 2018 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. “Yılın Bürokratı” ödülü Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç kazandı. Bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye Altın Palmiye Ödülleri İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir oteldeki törenle sahiplerini buldu. Halkın oylarıyla sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği törene birçok sinema, spor televizyon ve müzik dünyasında da çok sayıda davetli katıldı. Sinema, televizyon ve müzik camiasının önemli isimlerinin katıldığı töreni Özge Ulusoy sundu.


2,5 milyondan fazla vatandaşın oylarıyla belirlediği 2018 Altın Palmiye Ödüllerinde Yılın bürokrat ödüllü Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç ödülünü sanatçı Yılmaz Morgül’ün elinden aldı.


Bismilliler adına ödül aldığını belirten Başkan Gülenç, oylamaya katılan ve oy veren herkese teşekkür etti.




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