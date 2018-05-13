Başkan Gülenç’ten engelliler derneğine ziyaret

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ve İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Belediye Başkanı Gülenç, tüm engellilerin gününü kutladığını belirtti. Başkan Gülenç engelli olmanın hiçbir zaman eksiklik olmadığını dile getirdi. Gülenç, “Toplumun bütünlüğünü sağlamak için engelli kardeşlerimizin en büyük ve en önemli halka olduğunun bilincinde olmalıyız. Eğer onlar için bir şeyler yapmak ve önündeki engelleri kaldırmak istiyorsak, toplumun kalkınmasında üretime katılmalarını sağlamalıyız. Böylece bu bütünlüğü sağlamış oluruz" dedi.

“Belediye olarak her zaman destek veriyoruz”

Belediye olarak imkanlar dahilinde her zaman engellilere destek olduklarını ifade eden Başkan Gülenç, "Belediye olarak toplumsal birlik ve beraberliğin canlı kalması için elimizden gelen her türlü desteği yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimizin 10-16 Mayıs engelliler haftası kutlar, mutlu ve huzurlu olmalarını dilerim" diye konuştu.