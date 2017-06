Başkan Özel, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Özel, iftar etkinliğinde şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe Başkan Özel’e, AK Parti İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı. Başkan Özel, salonda bulunan masaları tek tek gezerek selamlamasının ardından ezan sesinin duyulmasıyla iftarlar açıldı. İftar yemeğinin ardından Başkan Özel, etkinliğe katılan çocuklara oyuncak dağıttı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Özel, şehit ve gazi ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirtti.

“Aileler bize en büyük emanetler”

Şehit ve gazi ailelerine her türlü desteği vermenin hem kaymakamlık olarak hem de belediye olarak borç bildiklerini vurgulayan Başkan Özel, “Onlara her türlü desteği vermek boynumuzun borcu. Bu anlamda Ramazan ayı içerisinde bir iftar yemeğinde bir araya gelmeyi arzu ettik. Bu gecede Allah iftarımızı birlikte açmayı nasip etti. Vatanımızın varlığı, birliği ve bütünlüğü için şehitlerimiz canlarını vermişler, gazilerimiz de yaralanmışlar. Onların ailelerine biz en büyük emanetler. Biz bu emanete sahip çıkmak için bundan sonra da elimizden geldiğince her türlü yardım, destek ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.