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18 Eylül 2017 13:26

Başkan Özkan, ilk ders günü okulları ziyaret etti

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde eğitim ve öğretim sezonu başladı.

Başkan Özkan, ilk ders günü okulları ziyaret etti

18 Eylül 2017 13:26

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, okulları ziyaret etti.


Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Eğitim ve öğretim yılının ilk ders gününde Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Bilal Özkan, Ziya Gökalp İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Kapıda okul yönetimi tarafından karşılanan Başkan Özkan, daha sonra okul müdür odasında yöneticilerle kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Başkan Özkan, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı geçmesi için dileklerini ileten Özkan, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Sınıfları gezdikten sonra öğretmenlerle kısa süre sohbet eden Başkan Özkan, okuldan ayrıldı.




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