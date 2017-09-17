Başkan Vekili Balcı, engelli sporcuları kabul etti

Ozan Balcı, Aksaray’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasında dereceye giren Belediye Engelliler Spor Kulübünün iki sporcusu ve antrenörlerini makamında kabul etti.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, 10-11 Eylül tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasında 56 kilogramda gençlerde ve büyüklerde 1 altın ve 1 gümüş ile 75 kilogramda 1 bronz alan Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları Ferdi Çalp ve Serhat Çindemir, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Erdoğan ve Halter Antrenörü Yusuf Tekdemir’i makamında kabul etti. Görme Engelli Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam ve Başkan Vekili Balcı, belediye olarak başarılı engelli sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.