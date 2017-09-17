Başkan Vekili Dr. Balcı brifing aldı

Ozan Balcı, belediye birim müdürlerinden iş ve hizmetler hakkında brifing aldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, göreve atanmasının ardından belediyede aralık ayından bugüne kadar yapılan iş ve işlemler hakkında brifing aldı. Başkan Vekili Balcı, belediye meclis salonunda Zabıta, Temizlik, Kültür İşleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Park ve Bahçeler, İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Hukuk İşleri, Fen İşleri, İnsan Kaynakları, Mali Hizmetler, Emlak ve İstimlak, Özel Kalem, Sosyal Destek Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Yazı İşleri, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Kadın Birimi Müdürleri ile tek tek görüşerek, yapılan çalışmalar ile projeler hakkında bilgi aldı.