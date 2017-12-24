Başkan Yazıcı, taziye evi inşaatını gezdi

Hani de kadınlara yönelik taziye evi ve dinlenme evleri yapımında yeni bir konsept uygulaması başlatan Hani Belediyesi, taziye evi ihtiyacı olan bölgelerde sosyal tesis inşaatı başlatarak o bölgenin diğer gereksinimlerini de karşılıyor. Bu kapsamda yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan Merkez Mahallesi Sağlık Ocağı caddesinde Sosyal Tesis ve Taziye Evi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yazıcı, yetkililerden bilgi aldı. Yazıcı, daha sonra parkta oynayan öğrencilere ve çocuklara da oyuncak dağıttı

Önümüzdeki aylarda hizmete girmesi planlanan Taziye Evi ve Sosyal Tesisinde, 500 metrekare oturum alanı içerisinde zemin katta bay-bayan taziye evi, birinci katta yaşlılar dinlenme salonu ve kütüphane, İkinci katta aile danışmanlık merkezi, çocuk kütüphanesi ve 3. katta takviye kursları, kapalı oyun alanları mevcut.