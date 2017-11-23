Başkan Yazıcı’dan farkındalık oluşturan spor faaliyetlerine destek

İlkokul, ortaokul ve liselere dağıtımı gerçekleşen masa tenisi ve çeşitli spor malzemelerinin dağıtımında yer alan Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, öğrencilerle masa tenisi oynadı. Başkan Yazıcı, spor malzemeleri dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, “Okullarımızda sportif aktivitelerin yaygınlaştırılması noktasında çeşitli spor malzemeleri ile okullarımızı donatıyoruz” dedi.

"Yatırımlarımızı okullarımızda yaygınlaştırıyoruz"

Başkan Yazıcı, belediyecilik faaliyetlerinde eğitime destek konusundaki projeleri önemsediklerini belirterek, "Gençlerimiz, bizim için çok önemli. Çünkü çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine vereceğimiz her desteğin bu ülkenin bu milletin geleceğine en güzel hizmet olduğuna inandığımız için bu destekleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Belediye olarak, eğitim çalışmalarımızı, eğitime olan yatırımlarımızı her daim geliştirme amacındayız. Okullarımıza çeşitli projeler ile destek vererek eğitimin kalitesini arttırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Yazıcı, öğrencilere “Ailenize, yaşadığınız bölgeye ve ülkemize faydalı bir birey olabilmek için kendinizi iyi yetiştirin” şeklinde nasihatlerde de bulundu.