Başkan Yüksel, Seyda Molla İbrahim’in iftar yemeğine katıldı

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Üçtepe Mahallesi’nde Seyda Molla İbrahim Durmuş’un geleneksel iftar yemeğine katıldı. Seyda Molla İbrahim Durmuş ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Başkan Vekili Yüksel, köy meydanında düzenlenen iftar yemeğine katılan vatandaşları tek tek selamladı. Yüksel, “11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlenen bu yemekler, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bu ayda hep birlikte aynı sofrada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamda bizleri geleneksel iftar yemeğinde buluşturan Seyda Molla İbrahim Durmuş başta olmak üzere tüm bölge halkına teşekkür ediyorum" dedi.