Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 15:47

Başkan Yüksel, Seyda Molla İbrahim’in iftar yemeğine katıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Seyda Molla İbrahim Durmuş’un geleneksel iftar yemeğine katıldı.

Başkan Yüksel, Seyda Molla İbrahim’in iftar yemeğine katıldı

09 Haziran 2018 15:47


Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Üçtepe Mahallesi’nde Seyda Molla İbrahim Durmuş’un geleneksel iftar yemeğine katıldı. Seyda Molla İbrahim Durmuş ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Başkan Vekili Yüksel, köy meydanında düzenlenen iftar yemeğine katılan vatandaşları tek tek selamladı. Yüksel, “11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlenen bu yemekler, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bu ayda hep birlikte aynı sofrada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamda bizleri geleneksel iftar yemeğinde buluşturan Seyda Molla İbrahim Durmuş başta olmak üzere tüm bölge halkına teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç