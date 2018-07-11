Başkan Yüksel yapımı devam eden tesisleri inceledi

Bismil’e değer parolası ile projeler hayata geçiren Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel temeli bu yıl atılan ve yapımı devam eden hizmet binası ve sosyal tesislerde incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Yüksel 8 ay önce başlayan çalışmaların durmadan devam ettiğini ve yapının kaba inşaatının tamamlandığını, ince inşaatının ise büyük kısmının bittiğini söyledi.

“Eylül ayında hizmete açılacak”

Hizmet binası ve sosyal tesislerin açılışını 2018 yılı Eylül ayı içerisinde planladıklarını ifade eden Kaymakam Yüksel, “Bugün yapının üzerine çıkarak, dokunarak, hissederek, görerek inceleme imkanı bulduk. Bu dönem içerisinde elimizdeki projeler tamamladığında Bismil adına yakışır bir ilçe olma yolunda önemli mesafe almış olacak. Şuan yapımı devam eden parklarımızın tamamlanması ile birlikte ilçemiz estetik bir görünüme kavuşmuş olacak” dedi.