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Başkanlar yapımı devam eden projeleri inceledi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden Hamidiye Külliyesi inşaatında ve bakım, onarım, yenileme çalışmaları tamamlanan Yatılı Hafızlık Yurtlarında incelemelerde bulunuldu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden Hamidiye Külliyesi inşaatında ve bakım, onarım, yenileme çalışmaları tamamlanan Yatılı Hafızlık Yurtlarında incelemelerde bulunuldu.


Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüşaviri Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Ozan Balcı ve beraberindekilerle birlikte Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden Hamidiye Külliyesi inşaatında ve bakım-onarım, yenileme çalışmaları tamamlanan Yatılı Hafızlık Yurtlarında incelemelerde bulundu. Yenişehir Kaymakamı Kartal, incelemelerine, beraberindekilerle birlikte inşaatı hızla devam eden Hamidiye Külliyesi ile başladı. Kartal, inşaat alanında projenin ayrıntılarını anlattı, bitiş tarihi hakkında bilgi verdi. Kartal ve beraberindekiler daha sonra ise belediye tarafından bakım-onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan Yatılı Hafızlık Yurtlarına bir ziyaret gerçekleştirdi.

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