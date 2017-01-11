Başsavcı Güre’den DTSO’ya iadeyi ziyaret

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Ticaret ve Sanayi Odasına iadeyi ziyarette bulundu.

Kurum ziyaretleri çerçevesinde DTSO’yu ziyaret eden Güre, Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar ve Başkan Yardımcısı Metin Aslan tarafından karşılandı. Yapılan ziyarette kentin genel ekonomik durumu hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Görüşmede DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar tarafından da oda faaliyetleri ve projeleri hakkında Başsavcıya detaylı bilgiler verildi.