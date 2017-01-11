Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 17:47

Başsavcı Güre’den DTSO’ya iadeyi ziyaret

Başsavcı Güre’den DTSO’ya iadeyi ziyaret

11 Ocak 2017 17:47

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Ticaret ve Sanayi Odasına iadeyi ziyarette bulundu.
Kurum ziyaretleri çerçevesinde DTSO’yu ziyaret eden Güre, Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar ve Başkan Yardımcısı Metin Aslan tarafından karşılandı. Yapılan ziyarette kentin genel ekonomik durumu hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Görüşmede DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar tarafından da oda faaliyetleri ve projeleri hakkında Başsavcıya detaylı bilgiler verildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç