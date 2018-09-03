Başsavcı Güre’den FETÖ ve PKK operasyonları açıklaması

Bundan sonra FETÖ’de yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam edilecek” dedi.

Diyarbakır’da yeni adli yıl açılış programında basın mensuplarına FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik çalışmalarını değerlendiren Başsavcı Kamil Erkut Güre, terör operasyonları yönünde Diyarbakır özelinde FETÖ, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı çok üst düzey başarıların sağlandığını söyledi. Hem operasyonlar, hem soruşturmalar hem de kovuşturmalar yönünde çok ciddi başarıların elde edildiğini kaydeden Güre, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Diyarbakır’da, FETÖ soruşturmalarının çok büyük bir oranda tamamlandığını ifade eden Başsavcı Güre, şöyle devam etti:

“Davaları açılması gerekenler açıldı, takipsizlik kararı verilmesi gerekenler verildi. Bundan sonra FETÖ’de yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam ediyoruz. Biriken, geçmişte kalan bir soruşturmamız kalmadı. PKK terör örgütü operasyonları ilgili olarak da, devletin büyük mücadelesine yargı olarak biz de büyük destek veriyoruz. Büyük bir başarı elde edilmiş durumda. Soruşturmalar somut delillerle desteklenerek, davalar hızlı bir şekilde açılıp, yargılama kısa sürede yapılacak halde açılıyor. Mahkemede hakimler, kovuşturma süreçlerini olabildiğince kısa tutarak, kısa sürede bitirerek sonuçlandırmaya varıyorlar. Bu, devletin terörle mücadelesinde hukuki bir görüntüsüdür. Soruşturma ve kovuşturmanın hızlı olması, yapılan mücadele açısından da önemli bir sonuçtur. Yargıda süre şartı bugün resmen başlıyor. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin adil yargılanma ve makul sürede yargılanma kıstaslarına büyük katkısı olacak. Süre ihtiyacı var, altyapı eksiklikleri olabilir ama bu tamamlandığında devrim niteliğinde bir uygulama olacak."