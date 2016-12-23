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23 Aralık 2016 16:25

Başsavcı Güre’den Kaptan Şehmuz’un ailesine taziye ziyareti

Başsavcı Güre’den Kaptan Şehmuz’un ailesine taziye ziyareti

23 Aralık 2016 16:25

Trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif Faaliyetler kaptanı Şehmuz Özer’in ailesine ve kulübe taziye ziyaretleri sürüyor.
Özer’in ailesi memleketi Ergani’de, kulübü ise kulüp tesislerinde taziyeleri kabul ediyor. Ergani’deki taziye ziyaretine aralarında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Başsavcı Vekili Kurtça Eker, Ergani Cumhuriyet Savcısı Süghü Abikoğlu, Diyarbakırspor eski teknik direktörü Murat Yiğiter’inde bulunduğu çok sayıda bürokrat, devlet adamı ve spor adamı katıldı.
Kulüp yönetiminin, Şehmuz Özer’in şampiyonluk ve gol krallığı yaşadığı Mardinspor’un efsane başkanı Süleyman Bölünmez’in de hem cenazeye hem de taziyeye katıldığı kaydedildi.



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