Batı İlçe Otogarı hizmet vermeye başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin batı taraflarında yer alan ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için inşa ettiği Batı İlçe Otogarı 9 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda7 ilçe ve 5 mahalleye giden toplu taşıma araçları Batı İlçe Otogarından hareket edecek. Otogarın hizmete girmesiyle birlikte şehir içi trafik yoğunluğu azalacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da yapılan 2018/2-12 UKOME kararı doğrultusunda Diyarbakır Batı Bölgesinde yer alan İlçelerimizin toplu taşıma araçları 09 Temmuz 2018 tarihinden itibaren faaliyete geçen Batı İlçe Garajından hareket edecektir” denildi.

Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’nin (DİŞTİ) bitişiğinde yer alan Batı İlçe Otogarında kararın 9 Temmuz 2018’den itibaren uygulanacağı bildirilen açıklamada,“Ergani, Çüngüş, Çermik, Dicle, Eğil, Kocaköy, Silvan ilçeleri ile Bismil Eski Yolu, Sarıca, Kaygusuz, Özekli, Dede ve Meydan Mahallelerine giden toplu taşıma araçları Batı İlçe Otogarından hareket edileceği belirtildi.