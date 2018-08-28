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28 Ağustos 2018 14:09

Batman Çayı’na giren Suriyeli boğuldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Batman Çayı’na giren Suriyeli boğuldu.

Batman Çayı’na giren Suriyeli boğuldu

28 Ağustos 2018 14:09


Edinilen bilgiye göre, Bismil ilçesi Sinan köyü yakınından geçen Batman Çayı’na giren 41 yaşındaki Suriye uyruklu Eshed Hadur bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği dalgıçları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Hadur’un cansız bedenine ulaşıldı.


Hadur’un cenazesi otopsisinin yapılması için morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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