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13 Haziran 2018 11:57

Bayram alışverişleri telaşı başladı

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır sokakları hareketlendi.

Bayram alışverişleri telaşı başladı

13 Haziran 2018 11:57


En işlek caddelerde işporta tezgahları kuran esnaf, caddelerin hareketlenmesine ve vatandaşların bayram hazırlıklarını tamamlamalarına kolaylık sağladı. Diyarbakır’da Ramazan Bayramına sayılı günler kala hareketlilik arttı. Suriçinde bulunan Gazi Caddesi yüzlerce işporta tezgahıyla dolup taşarken, esnaf yaşanan hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Caddelerde yoğunluktan dolayı yürümekte zorluk çeken vatandaşlar ise, yüzlerce seçenek içerisinden bayramlık alışverişini tamamlamak için tezgahtan tezgaha dolaştı.


Ancak aşırı sıcak havalar nedeniyle alışverişler genellikle akşam üstü serinliğinde yapılıyor. Caddeler bu yüzden akşam saatlerinde daha kalabalık oluyor.




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