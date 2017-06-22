Bayram öncesi tatlıcılar talebe yetişemiyor

Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarından sipariş alan kadayıfçılar, bayram nedeni ile önceliği iç talebe yoğunlaştırarak il dışından gelen tüm siparişleri askıya aldı.

Ramazan ayının son günlerinde Diyarbakır’da tatlı imalathanelerine talep yoğunluğu yaşandı. Bayramda, mübarek Ramazan ayından çıkan misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen Diyarbakırlılar, soluğu tatlı imalathanelerinde aldı. Bayrama az bir süre kala tatlı imalatçıları, iç talebe yetişmek için daha önce Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarından aldıkları siparişleri de iptal etmek zorunda kaldı. Bayramın birinci gününe kadar yoğun bir mesai harcayarak taleplere yetişmeye çalışacak olan kadayıf ustalarının hummalı çalışması da her geçen gün artarak devam ediyor.

Bayram öncesi günlük 3 buçuk tona yakın tatlı yapılıyor

Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama yapan kadayıf ustası Mahmut Akyuvar, kadayıfın yapılış aşaması ile ilgili bilgi verdi. Akyuvar, “Önce hamuru yoğuruyoruz, sonra kadayıfın telini atıyoruz, ardından telleri doldurup pişiriyoruz ve en son işlem olarak da şekerini döküyoruz. Kadayıf çeşitlerini yapıyoruz, bayram ağzı ve siparişlerimiz çok yoğun çeşitlerimizi şu anda yapmıyoruz son güne bırakıyoruz. Şu anda siparişlerimize yoğunlaşmış bir şekilde devam ediyor. Yıllardır hep dış ülkelere, Amerika olsun, Fas olsun, Türkiye’nin çeşitli illeri olsun her dönem dünyanın öbür ucundaki ülkelere bile siparişlerimizi gönderiyoruz, sipariş alıyoruz. Şu anda bayram olduğu için Diyarbakır içinde bir yoğunluğumuz söz konusu, şehir dışından alacağımız siparişleri son güne bıraktık. Şu anda Diyarbakır’a yetişecek şekilde kadayıf hazırlamaya çalışıyoruz. Günlük ortalama 30-40 tepsi çıkartırken, bayramda bu 300-400 tepsiye kadar çıkıyor. İnşallah bu ramazan bayramı herkese hayırlı olur” dedi.