Bayram Zilan, AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı

Gazeteci Yazar Bayram Zilan, 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır’dan AK Parti aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bir kafede basın açıklaması düzenleyen Zilan, bir Diyarbakırlı olarak doğduğu topraklara borcu olduğunu düşünerek aday olma sürecine girdiğini belirtti. Türkiye’nin önemli bir seçim sathına girdiğini anlatan Zilan, “Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakırımızda hayatın tüm olağanlığıyla aktığı, etnik kimliklerimizin eşitlendiği, Sur’daki bir çocuğun yaşamı ile Şişli’deki bir çocuğun yaşamı arasındaki makasın sıfırlandığı, herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı, şiddetin bu toplumu bir daha dönmemek üzere terk ettiği bir yaşam düşlüyorum. Hayatım boyunca tek bir insanın burnunun kanamadığı, herkesin eşit şartlarda yaşadığı ve hiç kimsenin renginden ve dilinden dolayı dışlanmadığı bir Türkiye’nin mücadelesini verdim. Siyaset, topluma hizmet etme yollarının başında geliyor. Bir Diyarbakırlı olarak doğduğum topraklara, medeniyetime, beni ben yapan kadim mirasa ve halkıma borcum olduğunu düşünüyorum. Tüm bunların gerçekleşmesi için bölgedeki ‘siyaset’ ve ‘siyasetçi’ profilinin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yeni bir anlayış, yeni bir ruh ve yeni bir dinamizmin ortaya çıkması ve bölgenin makûs kaderi haline gelen ‘kendi namına çalışma siyasetinin’ son bulması gerektiğine inanıyorum. Gerek AK Parti Kurucusu olmam, AK Parti’nin il, ilçe ve genel merkez teşkilatlarında çalışmalar yapmam ve gerekse bu çalışmalardan edindiğim tüm birikimi halkımızın hizmetine sunmak istemem dolaysıyla Diyarbakır’dan AK Parti Milletvekili aday adayı olduğumu ilan etmek istiyorum” dedi.