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15 Haziran 2018 14:39

Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 7 yaralı

Diyarbakır’da bayram ziyaretine gitmek için yola çıkan aynı aileden 7 kişi geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 7 yaralı

15 Haziran 2018 14:39


Edinilen bilgiye göre, 52 EP 890 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan yolunda üniversite kavşağına geldiği sırada yol kenarında park halinde olan 34 RP 24 57 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 52 EP 890 plakalı otomobil içerisinde bulunan ve bayram ziyaretine gittiği öğrenilen aynı aileden 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edilirken, kaza nedeniyle yol Silvan gelişi istikametinden bir süre trafiğe kapandı. Güvenlik güçlerinin çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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