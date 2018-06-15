Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 52 EP 890 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan yolunda üniversite kavşağına geldiği sırada yol kenarında park halinde olan 34 RP 24 57 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 52 EP 890 plakalı otomobil içerisinde bulunan ve bayram ziyaretine gittiği öğrenilen aynı aileden 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edilirken, kaza nedeniyle yol Silvan gelişi istikametinden bir süre trafiğe kapandı. Güvenlik güçlerinin çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.