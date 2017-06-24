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24 Haziran 2017 13:05

Bayrama berber dükkanında girecekler

Diyarbakır’da, Ramazan bayramına sayılı saatler kala berberlerde bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Bayrama berber dükkanında girecekler

24 Haziran 2017 13:05

Son gün yoğunluğunu karşılamak için sabahın ilk saatlerine kadar çalışacak olan berberler bayram gününe iş yerlerinde girecek.


Diyarbakır’da Ramazan bayramı öncesi yine berberlerde aynı yoğunluk yaşanıyor. Arife günü müşterilerinin sayısının artığını belirten berberler, talebi karşılamak için bayram gününün ilk saatlerine kadar çalışacaklarını ifade etti. Ofis semtinde yıllardan beri erkek kuaförlüğü yapan Çelebi Canpolat, her sene olduğu gibi bu sene de bayramın yaklaşmasıyla birlikte işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.



“Sabaha kadar çalışacağız”


Vatandaşların talebini karşılamak için sabahın ilk saatlerine kadar vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Canpolat, "Ramazan bayramına sayılı saatleri kala işlerimizde aşırı artış oluyor. Müşterilerimize randevu vererek onları tıraş etmeye çalışıyoruz. Tabi bunun dışında randevu almadan da gelen müşteriler oluyor. Zaman zaman burada tıraş olmak için gelen müşteriler sıra oluşturuyor. İşlerin yoğun olmasından dolayı yardımcı olacak arkadaşları da çağırdık. Onlar da bugün yoğunluğu biraz olsun azaltmak adına bizlere yardım ediyorlar. Bayram sabahına kadar müşterilere hizmet vereceğiz” dedi.




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