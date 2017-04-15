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15 Nisan 2017 09:50

Belediye başkanının kapısı her daim açık

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun makam odasının kapısı sürekli açık.

Belediye başkanının kapısı her daim açık

15 Nisan 2017 09:50

Vatandaşların hiçbir engelle karşılaşmadan makam odasında rahatlıkla görüşebildiği Başkan Karamehmetoğlu, “Halkımıza kapımızın her daim açık olması lazım. Çünkü biz hizmet için varız. Herkese eşit şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.


Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamahmetoğlu, vefat eden eski belediye başkanı Mehmet Akdağ’ın başlattığı geleneği devam ettirerek makam odasının kapısını sürekli açık tutuyor. Vatandaşların hiçbir engelle karşılaşmadan ve beklemeden görüşüp sorunlarını anlatabildiği Başkan Karamehmetoğlu, belediyelerin halkın hizmet kapısı olduğunu söyledi. Herkese eşit şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Karamehmetoğlu, “Belediyeler halkın hizmetkarıdır, hizmet kapısıdır. Halkımıza, kapımızın her daim açık olması lazım. Çünkü biz hizmet için varız. Kim olursa olsun 12 ay boyunca vatandaş gelir, bekleme olmadan sorunu ne varsa dinleriz, gereken hizmeti yaparız. Muhtarlarımız olsun, maddi durumu olmayan vatandaşlarımız olsun, normal insanlarımız olsun herkese eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



“Belediyeler çözümsüzlük yeri değildir”


Belediyelerin çözümsüzlük yeri olmadığını ifade eden Karamehmetoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Belediyeler çözüm üretme yeridir. Belediyeler millet için vardır. Çermik’te AK Parti’nin belediyeciliğinin nasıl olduğunu halkımıza yansıtacağız. Buradan çözemediğimiz sorunları ilgili birimlere yönlendirip o birimlerle birlikte insanlarımıza hizmet veriyoruz. Her dalda hizmet vermeye çalışıyoruz. Çermik halkı Cumhurbaşkanının yanındadır, devletinin yanındadır. Hükümetimizle, milletvekillerimizle, valimizle, büyükşehir belediyemizle birlikte ürettiğimiz projelerle ilçemizi iyi bir şehir yapmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle o da olacak”.




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