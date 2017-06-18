Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 10:26

Belediye şehit ve gazi annelerini kıramadı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, ilçede ikamet eden şehit ve gazi yakınlarını umreye gönderdi.

Belediye şehit ve gazi annelerini kıramadı

18 Haziran 2017 10:26

Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, ilk etapta 34 kişi gönderdiklerini belirterek, “Anneler gününde şehit ve gazi annelerine yemek düzenlemiştik. Bu fikir orada ortaya çıktı. ‘Bizi umreye gönderir misiniz?’ dediler. Biz de hemen bir proje hazırladık” dedi.


İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesince ilçede ikamet eden şehit ve gazi yakınları umreye gönderildi. Diyarbakır Havalimanında umreye gidecek şehit ve gazi yakınlarını uğurlamaya gelen Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, ilçede 170’e yakın şehit ve gazi yakını olduğunu ifade ederek, “Şehit ve gazi yakınlarımızı bugün kutsal topraklara yolcu ediyoruz. Kafileler halinde göndermeye devam edeceğiz. İlk etapta 34 kişiyi yolcu ediyoruz” diye konuştu.



“Şehitlerin emaneti emanetimizdir”


Şehit ve gazi annelerine düzenlenen yemekte bu fikrin ortaya çıktığını dile getiren Başkan Kılıç, “Şehit ve gazi anneleri, ‘Bizi umreye gönderir misiniz’ dediler. Biz de hemen bir proje hazırladık. İnşallah orada o kutsal toprakları gezecekler. İbadetlerini yapacaklar. Devletimize milletimize dua edecekler ve İnşallah sağlıklı sıhhatli gidip gelecekler. Bu tür projeler yapmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Emanetleri emanetimizdir. Biz onların yakınlarına en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“10 yaşından beri gitmeyi hayal ediyordum”


Umreye gideceği için çok heyecanlı olduğunu aktaran şehit yakını Kezban Karabulut, çok sevinçli olduğunu belirterek, “10 yaşından beri gitmeyi hayal ediyordum. Mustafa Kılıç’tan Allah razı olsun. Bizi gönderiyor” dedi.


Umreye gitmenin tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu vurgulayan Sedriye Yaman ise, şunları kaydetti:


“Öyle güzel bir duygu ki anlatamıyorum. İki üç senedir gitmeyi düşünüyordum, sürekli aklımdaydı ama gidebileceğime inanmıyordum. Allah kısmet etti bize.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!