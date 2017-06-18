Belediye şehit ve gazi annelerini kıramadı

Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, ilk etapta 34 kişi gönderdiklerini belirterek, “Anneler gününde şehit ve gazi annelerine yemek düzenlemiştik. Bu fikir orada ortaya çıktı. ‘Bizi umreye gönderir misiniz?’ dediler. Biz de hemen bir proje hazırladık” dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesince ilçede ikamet eden şehit ve gazi yakınları umreye gönderildi. Diyarbakır Havalimanında umreye gidecek şehit ve gazi yakınlarını uğurlamaya gelen Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, ilçede 170’e yakın şehit ve gazi yakını olduğunu ifade ederek, “Şehit ve gazi yakınlarımızı bugün kutsal topraklara yolcu ediyoruz. Kafileler halinde göndermeye devam edeceğiz. İlk etapta 34 kişiyi yolcu ediyoruz” diye konuştu.

“Şehitlerin emaneti emanetimizdir”

Şehit ve gazi annelerine düzenlenen yemekte bu fikrin ortaya çıktığını dile getiren Başkan Kılıç, “Şehit ve gazi anneleri, ‘Bizi umreye gönderir misiniz’ dediler. Biz de hemen bir proje hazırladık. İnşallah orada o kutsal toprakları gezecekler. İbadetlerini yapacaklar. Devletimize milletimize dua edecekler ve İnşallah sağlıklı sıhhatli gidip gelecekler. Bu tür projeler yapmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Emanetleri emanetimizdir. Biz onların yakınlarına en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“10 yaşından beri gitmeyi hayal ediyordum”

Umreye gideceği için çok heyecanlı olduğunu aktaran şehit yakını Kezban Karabulut, çok sevinçli olduğunu belirterek, “10 yaşından beri gitmeyi hayal ediyordum. Mustafa Kılıç’tan Allah razı olsun. Bizi gönderiyor” dedi.

Umreye gitmenin tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu vurgulayan Sedriye Yaman ise, şunları kaydetti:

“Öyle güzel bir duygu ki anlatamıyorum. İki üç senedir gitmeyi düşünüyordum, sürekli aklımdaydı ama gidebileceğime inanmıyordum. Allah kısmet etti bize.”