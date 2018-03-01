Belediyeden sokak hayvanlarına lüks dubleks yuva

Bu yıl içerisinde aynı zamanda bir hayvan mezarlığının da hizmete geçirileceği belirtildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi başarılı bir çalışmaya imza atarak kedi ve kuşlara soğuk ve yağışlı havalarda korunmaları için lüks dubleks yuvalar yaptı. Kentin çeşitli noktalarında kediler için 20 tane, kuşlar için ise 50 tane yuva yerleştirildi. Yuvada yaşayan hayvanların diğer sokak hayvanlarından korunması için de yuvaların etrafına çit çekilerek önlemler alındı. Yuvalara her gün düzenli olarak mama, su ve yem bırakılıyor.

Mama, su ve yem bırakılıyor

Sokak hayvanları için yapılan çalışmaları anlatan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Selduş, “20 tane kedi evi 50 tane kuş evi olmak üzere toplam 70 tane barınak inşa ettik. Bunları şehrimizin, ilçemizin çeşitli parklarına, farklı yerlerine, üniversite de dahil olmak üzere gelen talepler üzerine farklı yerlerde kurduk. Kedi ve kuşlar için mama, su ve yemlerini her gün veriyoruz. Düzenli olarak besleme maksadıyla kışın soğuğundan ve yazın sıcağından korunması maksadıyla bunları inşa etmiş bulunmaktayız. Şuanda 20 tane kedi evi ve 50 tane kuş evi yapıldı hepsi de hazır. Bunları sokak köpeklerinden korumak amacıyla etrafına çitler ördük” dedi.

“Hayvan mezarlığı projesini bu yıl hayata geçireceğiz”

Sokak hayvanlarının korunmasının ve beslenmesinin çok önemli bir konu olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu ise, ihmal edilmiş bir konu olduğunu ve Yenişehir Belediyesine bu hizmetten dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Hatipoğlu, "Özellikle son dönemlerde bu tür çalışmalara belediyeler ciddi anlamda önem vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu tür çalışmaları destekliyoruz. Aynı zamanda belediyemizde mevcut hayvan barınağımız bulunmakta ve burada yaklaşık 600 hayvana destek veriliyor. Bu yıl içerisinde yeni bir projemiz var. Hayvan barınağını tamamen elden geçirilmesi, hizmet binasının açılması, ameliyathanelerin ve barınakların yenilenmesi çalışmalarımız bu yıl içerisinde tamamlanacak. Hayvan severlere de bir müjde vermek istiyorum. İlk defa olacak bir hayvan mezarlığı projemiz vardı. Onayları alındı, mevcut barınağımızın yanında bütün ilin faydalanacağı bir hayvan mezarlığını da bu yıl içerisinde hizmete sokacağız. Özellikle hayvan sevgisi işlenmesi gereken bir konu. İhmal edilmiş bir konu. Bu bilinci artık bizim de toplum olarak benimsememiz ve oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Belediyenin yaptığı projeyi desteklediklerini belirten Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri üzerinde hayvanların korunmasına yönelik mesajlar içeren broşürler dağıttı.