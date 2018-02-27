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27 Şubat 2018 10:49

Belediyeden taziye evlerine sedir yardımı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, yakınları vefat eden vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul ettiği taziye evlerinin inşaat malzemesi yanında sedir yardımlarında da bulundu.

Belediyeden taziye evlerine sedir yardımı

27 Şubat 2018 10:49


Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından taziye evlerine yapılan inşaat demiri, hazır beton, diğer inşaat malzemelerinin yanı sıra Bismil Belediyesi, taziye evlerinin iç ihtiyaçlarına da katkıda bulunmak amacıyla sedir ve sehpa yardımında bulunuyor. Bismil’de bulunan 5 taziye evine 350 metretül sedir yardımı yapan Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün bu çalışması vatandaşlar tarafından takdir edildi.


Belediyecilikte vatandaşa hizmetin öncelikli olduğunu ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, “Vatandaşlarımızın maneviyatlarını en güzel şekilde yerine getirmeleri için belediye olarak üzerime düşen her görevi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.


Bismil ilçesinin Bayındır Mahallesi muhtarı Mehmet Emin Kutluay ise talepleri doğrultusunda taziye evinin ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.


Daha önce taziye evleri konusunda yeterli destek ve yardımı alamadıklarını aktaran Muhtar Kutluay, "Daha önce Belediyemiz taziye evi yapımında bize yardımda bulunmuştu. Sağ olsun başkanımızın talimatıyla taziye evimize sedir yardımında da bulundu. Mahallem adına Kaymakamımız ve Belediye başkanımız Turgay Gülenç’ten çok memnunuz, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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