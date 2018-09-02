Dr. Hakan Çoksüer’in yaptığı basit bir işlem sonrası 5 dakikada hem kistten kurtuldu hem de çocuk sahibi olma ihtimalini arttırdı.

Diyarbakırlı Gülcan Akkurt (32), bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Yumurtalığında 10 santimetrelik kist olduğu tespit edilen Akkurt’a açık ameliyatla kistin alınabileceği ama bir daha çocuk sahibi olamayacağı söylendi. Birçok merkeze giden Akkurt’a yine aynı şeyler söylendi. Çocuk sahibi olabilmek için açık ameliyatı reddeden ve biraz araştırma yapan Akkurt, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in kliniğinde açık ameliyat olmadan kistten kurtulabileceğini öğrendi. Kliniğe giden Akkurt, Doç. Dr. Çoksüer’in ultrason eşliğinde iğne ile uyguladığı basit bir işlem ile 5 dakikada hem kistten kurtuldu hem de çocuk sahibi olma ihtimalini arttırdı.

“Ameliyatsız, dikişsiz bir şekilde 5 dakikada evine gidiyor”

Kist ameliyatlarında mümkün olduğu kadar açık ameliyattan uzak durmaya çalıştıklarını ve iğne yaptıkları basit bir işlem ile hastanın 5 dakikada eve gittiğini belirten Doç. Dr. Hakan Çoksüer, “Açık ameliyatı yaptığımızda hem tüplerde hem de yumurtalıklarda ciddi anlamda yapışıklara neden oluyor. Aynı zamanda yumurtalık rezervinde de ciddi anlamda azalmaya neden oluyor. Yumurtalığın kanlanmasını bozuyor ve o yumurtaların sağlam dokularına zarar verdiği için mümkün olduğu kadar kist ameliyatlarından uzak durmaya çalışıyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyenlerde eğer basit kist ise mümkün olduğu kadar ameliyat etmeden ya medikal tedavi ile ya da iğne tedavisi ile almayı öneriyoruz. Kiste ultrason eşliğinde ufak ince iğnelerimizle ulaştık. Ultrason probu ile dikkatli bir şekilde yaptık ve 5 dakikada işlemimizi tamamladık. 5 dakikada yumurtalığa zarar vermeden, yumurtalık dokusunu kesmeden, yumurtalığının sağlam dokularına hiç dokunmadan direk olarak kiste ulaşarak o kistin hepsini boşalttık. Böylece hastamızın çocuk sahibi olma ihtimalini de arttırmış olduk. İkincisi hastada kistin varlığına bağlı olarak ters dönme ve yumurtalığını kaybetme riskini en aza indirdik ve böylece çocuk sahibi olma ihtimalini daha da güçlendirmiş olduk. Bunun yanında ameliyata bağlı ağrı, karında şişlik ve estetik açıdan baktığımızda da herhangi bir dikiş izi olmuyor. Ameliyatsız, dikişsiz bir işlem. Bu yüzden bu işlem artık çok konforlu bir işlem ve biz artık kendi kliniğimizde kisti olanlarda basit kist ise kesinlikle ameliyattan uzak duruyoruz ve hastalarımıza da ameliyat olmamalarını öneriyoruz. Özellikle çocuk sahibi olmak istiyorlarsa ameliyatı bir kere daha düşünmelerini öneriyoruz. Hastamız 5 dakikalık işlemden sonra kendine geldi ve yürüyerek evine gidiyor” dedi.

“Mutlu bir şekilde eve gideceğim”

Hem kistten hem de ağrılarından kurtulan 32 yaşındaki Gülcan Akkurt, “Birçok yere gittim. Bana açık ameliyat önerdiler. Biraz araştırma yaptıktan sonra Hakan hocanın kliniğine geldim. Kendisi ufak bir iğne işlemi ile kisti aldı. Yapışıklıklar vardı. Onları da ortadan kaldırdı. Basit bir işlem yaptı. Şu anda mutlu bir şekilde eve gideceğim” diye konuştu.