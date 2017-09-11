Beşir Derneği’nden 200 aileye yardım

Beşir Derneği Diyarbakır temsilciliği Kayapınar ilçesinde açtıkları paylaşım noktasında ihtiyaç sahibi 200 aileye yardımda bulundu. Beşir Derneği Diyarbakır temsilcisi Vedat Taha Kaya, Türkiye dahil 55 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Türkiye genelinde de 250 temsilciliğimiz bulunmakta. Diyarbakır temsilciliği olarak ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda, giyim, et ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Bunun yanında her ayın 15’inde de düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyoruz” dedi.